«Кто-то ляпнул, и всё». Шлеменко — о словах Токова про недопуск россиян к титульным боям
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал слова Анатолия Токова, который заявлял, что бойцов из России не будут допускать к титульным поединкам в промоушене.
«Да нет такой новости, вы все за неё цепляетесь, это кто-то ляпнул, и всё. Вадим Немков дерётся за титул, почему не отменили его бой? Просто взяли бы и не дали ему драться за пояс. Перестали же в России показывать бои, хотя тоже были контракты, договорённости. Просто не хочу говорить про тех, кто слухи распускает. Но считаю, что это беспочвенные слухи, вот и всё», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Ранее Шлеменко прокомментировал решение Bellator отменить показ турниров в России.
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