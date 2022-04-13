Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Кто-то ляпнул, и всё». Шлеменко — о словах Токова про недопуск россиян к титульным боям

«Кто-то ляпнул, и всё». Шлеменко — о словах Токова про недопуск россиян к титульным боям
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал слова Анатолия Токова, который заявлял, что бойцов из России не будут допускать к титульным поединкам в промоушене.

«Да нет такой новости, вы все за неё цепляетесь, это кто-то ляпнул, и всё. Вадим Немков дерётся за титул, почему не отменили его бой? Просто взяли бы и не дали ему драться за пояс. Перестали же в России показывать бои, хотя тоже были контракты, договорённости. Просто не хочу говорить про тех, кто слухи распускает. Но считаю, что это беспочвенные слухи, вот и всё», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Ранее Шлеменко прокомментировал решение Bellator отменить показ турниров в России.

Новость по теме
«Это расстраивает». Шлеменко — об отмене трансляций Bellator в России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022