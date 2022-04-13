Ислам Махачев отреагировал на желание Волкановски получить бой за титул в лёгком весе

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался по поводу чемпиона UFC в полулёгком дивизоне Александре Волкановски, который ранее заявил о желании получить титульный бой в лёгком весе.

«Попридержи коней, ковбой. В твоём дивизионе полно молодых акул. Этого более чем достаточно, чтобы оставаться при деле. Титульный бой в лёгком весе принадлежит мне!» — написал Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, 10 апреля в главном бою турнира UFC 273 Волкановски техническим нокаутом победил корейца Чон Чхан Сона. 33-летний боец ​​с общим рекордом 23-1 в UFC выиграл 21 бой подряд. Таким образом, Александр защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

Последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.