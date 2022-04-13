Андрей Сироткин примет участие в шоу «Короли Нокаутов-8»

29 апреля в Москве пройдёт боксёрское шоу «Короли Нокаутов» — 8, главным событием которого станет возвращение на ринг экс-обладателя континентальных титулов по версии WBA и WBC 37-летнего средневеса Андрея Сироткина 19(7)-2(2)-1.
Его соперником станет бронзовый призёр чемпионата Европы белорус Виктор Мурашкин 4(3)-2-0, хотя изначально в качестве оппонента Сироткина должен был выступить 35-летний мексиканец Хуан Руиз.
В ещё одном бою в главной программе «Короли Нокаутов» — 8 выступит представитель питерской школы бокса Евгений Терентьев 17(8)-5(1)-0. Соперник его пока не определён.
Всего организаторами боксёрского шоу «Короли Нокаутов» — 8 намечено 14 боёв. Мероприятие пройдёт на столичной площадке КЗ «МИР».
Подробный кард, информацию о билетах можно найти на сайте.
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