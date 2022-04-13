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Тайсону Фьюри может грозить тюрьма за связь с главой наркокартеля

Тайсону Фьюри может грозить тюрьма за связь с главой наркокартеля
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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри может быть привлечён к уголовной ответственности за связь с главой наркокартеля, сообщает The Times. По информации источника, власти Великобритании рекомендовали нескольким боксёрам, включая Фьюри, разорвать любые связи с Дэниэлом Кинаханом, который возглавляет ирландскую преступную группировку. В противном случае они могут попасть под уголовную ответственность как соучастники.

Кинахан является основателем промоутерской компании MTK Global, у которой есть контракт с Тайсоном Фьюри, при этом боксёр был замечен с Кинаханом в феврале в Дубае.

Ранее все американские активы Кинахана на сумму около $ 5 млн были заморожены. Такую же сумму обещают в качестве вознаграждения за информацию, которая может помочь в его поимке.

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