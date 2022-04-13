Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бёрнс: сейчас Усман победит в бою с Чимаевым

Бёрнс: сейчас Усман победит в бою с Чимаевым
Комментарии

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс поделился мыслями о своём экс-сопернике, шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«После нашей битвы с Хамзатом я уверен, что он станет лучше. Я стану лучше, и он тоже станет лучше. Но если отвечать на вопрос о его поединке с Камару Усманом, то ключевым будет интеллект Камару. Он очень умный и очень закалённый боец. Он участвовал в войнах, дрался с лучшими парнями в дивизионе. Думаю, он борется лучше, чем Хамзат. Считаю, что прямо сейчас Усман бы победил в этом бою», — приводит слова Бёрнса SportsKeeda.

Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

«Две собаки дерутся!» UFC в восторге от схватки Чимаева и Бёрнса «Две собаки дерутся!» UFC в восторге от схватки Чимаева и Бёрнса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022