Бёрнс: сейчас Усман победит в бою с Чимаевым

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс поделился мыслями о своём экс-сопернике, шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.
«После нашей битвы с Хамзатом я уверен, что он станет лучше. Я стану лучше, и он тоже станет лучше. Но если отвечать на вопрос о его поединке с Камару Усманом, то ключевым будет интеллект Камару. Он очень умный и очень закалённый боец. Он участвовал в войнах, дрался с лучшими парнями в дивизионе. Думаю, он борется лучше, чем Хамзат. Считаю, что прямо сейчас Усман бы победил в этом бою», — приводит слова Бёрнса SportsKeeda.
Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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