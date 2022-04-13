Камил Гаджиев: Минеев — лучший боец в России в среднем весе

Известный менеджер Камил Гаджиев поделился мнением о российском бойце смешанных единоборств Владимире Минееве.



«Минеев – лучший боец в России в среднем весе. Кто-то скажет, что я так сказал, потому что он мой друг, но я просто вижу реальную картину. Он ударник очень высокого класса, он очень физически сильный, и он здорово научился делать в борьбе то, что научился. Плюс у него уже есть опыт», — сказал Гаджиев в эфире подкаста Hustle MMA.



Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

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