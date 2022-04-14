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Беллью: третий бой с Канело кончится для Головкина плохо. Его жестоко изобьют

Беллью: третий бой с Канело кончится для Головкина плохо. Его жестоко изобьют
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Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью считает, что представитель Казахстана Геннадий Головкин будет выглядеть очевидным аутсайдером в третьем бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Бой Головкина с Муратой многое показал. Он выглядел уязвимым, постаревшим, его оттеснял человек, который не известен как сильный панчер. Я бы на его месте и близко не подходил к Канело. На мой взгляд, это плохо кончится. Возраст берёт своё, это было ясно видно. Головкин, на мой взгляд, уже не тот, что был раньше, и в идеале я не хотел бы видеть, как он будет жестоко избит Канело в третьем бою, потому что я думаю, что именно это и произойдёт.

Реальность такова, что только один боец с момента их последнего боя стал лучше, и мы все знаем, кто это. Он не просто стал лучше, он стал больше и сильнее… и я думаю, что это будет очевидно, если мы увидим ещё один их бой», — приводит слова Беллью BoxingScene.

Постаревший Головкин с трудом одолел корявого японца. Идея третьего боя с Канело — абсурд Постаревший Головкин с трудом одолел корявого японца. Идея третьего боя с Канело — абсурд
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