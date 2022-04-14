Беллью: третий бой с Канело кончится для Головкина плохо. Его жестоко изобьют

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью считает, что представитель Казахстана Геннадий Головкин будет выглядеть очевидным аутсайдером в третьем бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Бой Головкина с Муратой многое показал. Он выглядел уязвимым, постаревшим, его оттеснял человек, который не известен как сильный панчер. Я бы на его месте и близко не подходил к Канело. На мой взгляд, это плохо кончится. Возраст берёт своё, это было ясно видно. Головкин, на мой взгляд, уже не тот, что был раньше, и в идеале я не хотел бы видеть, как он будет жестоко избит Канело в третьем бою, потому что я думаю, что именно это и произойдёт.
Реальность такова, что только один боец с момента их последнего боя стал лучше, и мы все знаем, кто это. Он не просто стал лучше, он стал больше и сильнее… и я думаю, что это будет очевидно, если мы увидим ещё один их бой», — приводит слова Беллью BoxingScene.
- 14 апреля 2022
-
10:12
-
09:20
-
07:39
-
07:31
-
00:49
- 13 апреля 2022
-
23:31
-
22:49
-
21:58
-
20:06
-
18:55
-
17:38
-
16:30
-
15:38
-
14:35
-
13:57
-
13:13
-
12:22
-
11:08
-
10:17
-
09:15
-
08:53
-
00:52
-
00:24
- 12 апреля 2022
-
23:26
-
23:01
-
22:30
-
21:27
-
21:06
-
20:13
-
19:07
-
18:21
-
17:31
-
16:58
-
16:32
-
15:30