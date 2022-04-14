Стерлинг: Уайт всегда будет поливать грязью моё имя. Он хотел, чтобы Ян выиграл этот бой

Действующий чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг считает, что президент организации Дана Уайт желал, чтобы россиянин Пётр Ян одержал победу в бою с американцем.
«Дана всегда будет поливать грязью моё имя, это то, что он делает. Я думаю, он так высоко оценил Яна, он такой опасный парень, и когда грэпплер в виде меня его одолел, Уайт был очень шокирован.
Хреново быть им сейчас в том смысле, что он действительно списал меня со счетов после всего, что я сделал в этом спорте, в его организации, это пощёчина, но в конце концов, меня это не беспокоит. Я думаю, это больше беспокоит его, очевидно, потому что он не знает, как оценивать бой, и это видно. Я думаю, что он, возможно, позволил своим эмоциям взять верх, и, наверное, в этом все дело. Вероятно, он был очень заинтересован в том, чтобы Ян выиграл этот бой.
Когда мы общаемся вне октагона, то мы всегда проявляем уважение друг к другу, но когда дело доходит до боёв, он не очень любит таких грепплеров, если только ты не Хабиб», — приводит слова Стерлинга BJ Penn.
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