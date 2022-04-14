Пётр Ян — о бое со Стерлингом: я тоже человек, плохие дни бывают

Известный российский боец UFC Пётр Ян обратился к фанатам и команде после поединка с Алджэмейном Стерлингом, в котором он проиграл раздельным решением судей.
«Друзья, прошло немного времени после боя, я остыл, эмоции утихли! В первую очередь хочу поблагодарить тренеров — Кайрата Нурмаганбетова и Андрея Октябринского. Спасибо и тебе, мой коуч, Шон Кобер, за проделанную работу! Спасибо Маркосу и Артему за то, что помогли в дни перед боем в США. Также благодарю всех ребят, кто был на спаррингах. От души, пацаны! Большое спасибо Tiger Muay Thai, нашей базе подготовки. Спасибо команде «Архангел Михаил» за оказанное внимание и поддержку!
Спасибо всем болельщикам за вашу любовь и поддержку! Сложностей много встречается на пути, но я иду своим путём. Мне никто ничего не принес на блюдце готовое. Тоже человек, плохие дни бывают! Всех обнял!», — написал Ян в своих социальных сетях.
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