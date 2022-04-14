Дрозд рассказал о деталях возможного боксёрского дебюта Ивана Штыркова

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о том, что планирует устроить боксёрский поединок с участием российского самбиста и бойца смешанных единоборств Иваном Штырковым.



«Сейчас эту информацию готовим, ряд переговоров ведём. Имена не хотел бы говорить – день-два, и станет всё известно. Я бы видел его соперником не боксёра, так как Штырков – не боксёр. Но какой-то известный боец из ММА, примерно одинакового уровня, чтобы была аудитория, интерес. Это будет настоящий бой по правилам бокса: ребята получат лицензии профессиональных боксёров и проведут первый бой по профи. У меня есть бойцы на примете. Вчера было совещание, делаем сейчас предложение – кто откликнется, после этого будем разговаривать.



Ударные навыки у Ивана хорошие, он парень крепкий, как мы все знаем. С функционалом, конечно, есть традиционно вопросы. Как он будет себя чувствовать в боксе четыре раунда по три минуты – пока не до конца я понимаю. Но то, что он будет пытаться нокаутировать – это точно. Фактурный парень, с ударом, в 10-унцовых перчатках – я думаю, это будет очень интересно.



Думаю, это будет ближайшее мероприятие, мы планируем шоу в мае на одном из федеральных телеканалов. Через месяц шоу наше состоится. Если все будут готовы, этот бой там пройдёт», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.