Дрозд: Бивол будет для Сауля серьёзной угрозой, оцениваю его шансы очень высоко

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд поделился прогнозом о возможном победителе в поединке Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса.
«Оцениваю шансы Бивола очень высоко. Я думаю, что Дмитрий – действительно тот соперник, который будет максимально сложным для Сауля. Канело не любит боксёров, которые умеют двигаться хорошо, чувствуют дистанцию. Бивол – один из них. Уверен, что Дима не будет стоять напротив Сауля в закрытой позиции, ждать, пока тот будет бить. Будут передвижения, постоянная работа передней рукой. Это другой стиль для Канело. У Ковалёва, конечно, был похож, но Сергей функционально не был готов к поединку. Так что Бивол будет серьёзной угрозой, даю очень много шансов на его победу», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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