Корешков: Андерсон духовитый, но склоняюсь, что победит Немков

Российский боец Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке Вадима Немкова и Кори Андерсона в финале Гран-при полутяжеловесов на Bellator 277.



«Бой будет интересным. Оба бойца сильны, а Кори Андерсон доказал, что он серьёзный оппонент. Он без труда прошёл первый и второй бой. Навскидку не смогу сказать, у кого больше шансов. Буду болеть за Вадима и склоняюсь к тому, что он победит. Андерсон, безусловно, сильнее, чем кто-либо в этом Гран-при. Но ещё момент такой, что Йоэль Ромеро не выступал по причине меддопуска, Энтони Джонсон тоже слетел. Одни из самых сильных, к сожалению, не смогли принять участие по состоянию здоровья.



Тяжело сказать, что есть у Андерсона, и чего нет у предыдущих соперников Немкова. Потому что все бойцы являются универсалами, которые работают и в борьбе, и в стойке. У Вадима были и сильные борцы, и сильные ударники. Не знаю, насколько сильно Кори Андерсон отличается от Юлиуса Англицкаса и Фила Дэвиса, но, естественно, он будет посильнее. Он духовитый, и всё-таки он готовится к финалу», – сказал Корешков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.