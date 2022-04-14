Корешков: Андерсон духовитый, но склоняюсь, что победит Немков

Российский боец Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке Вадима Немкова и Кори Андерсона в финале Гран-при полутяжеловесов на Bellator 277.
«Бой будет интересным. Оба бойца сильны, а Кори Андерсон доказал, что он серьёзный оппонент. Он без труда прошёл первый и второй бой. Навскидку не смогу сказать, у кого больше шансов. Буду болеть за Вадима и склоняюсь к тому, что он победит. Андерсон, безусловно, сильнее, чем кто-либо в этом Гран-при. Но ещё момент такой, что Йоэль Ромеро не выступал по причине меддопуска, Энтони Джонсон тоже слетел. Одни из самых сильных, к сожалению, не смогли принять участие по состоянию здоровья.
Тяжело сказать, что есть у Андерсона, и чего нет у предыдущих соперников Немкова. Потому что все бойцы являются универсалами, которые работают и в борьбе, и в стойке. У Вадима были и сильные борцы, и сильные ударники. Не знаю, насколько сильно Кори Андерсон отличается от Юлиуса Англицкаса и Фила Дэвиса, но, естественно, он будет посильнее. Он духовитый, и всё-таки он готовится к финалу», – сказал Корешков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
- 14 апреля 2022
-
13:15
-
12:45
-
12:20
-
11:18
-
10:12
-
09:20
-
07:39
-
07:31
-
00:49
- 13 апреля 2022
-
23:31
-
22:49
-
21:58
-
20:06
-
18:55
-
17:38
-
16:30
-
15:38
-
14:35
-
13:57
-
13:13
-
12:22
-
11:08
-
10:17
-
09:15
-
08:53
-
00:52
-
00:24
- 12 апреля 2022
-
23:26
-
23:01
-
22:30
-
21:27
-
21:06
-
20:13
-
19:07
-
18:21