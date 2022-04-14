Корешков: Немкову нужно побеждать досрочно – всё-таки весь мир на нас обозлился
Поделиться
Российский боец Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке Вадима Немкова и Кори Андерсона в финале Гран-при полутяжеловесов на Bellator 277.
«Нужно ли Немкову побеждать досрочно, чтобы снимать все вопросы? Я считаю, что да, конечно. Если бой будет приблизительно равный, в этом судействе, возможно, будет предвзятое отношение не в сторону России. Всё-таки весь мир на нас обозлился. К сожалению, имеем такую ситуацию. В лучшем случае, выиграть досрочно. Либо настолько убедительно, чтобы не к чему было придраться», – сказал Корешков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
14:50
-
14:20
-
13:48
-
13:15
-
12:45
-
12:20
-
11:18
-
10:12
-
09:20
-
07:39
-
07:31
-
00:49
- 13 апреля 2022
-
23:31
-
22:49
-
21:58
-
20:06
-
18:55
-
17:38
-
16:30
-
15:38
-
14:35
-
13:57
-
13:13
-
12:22
-
11:08
-
10:17
-
09:15
-
08:53
-
00:52
-
00:24
- 12 апреля 2022
-
23:26
-
23:01
-
22:30
-
21:27
-
21:06
Партнерский контент