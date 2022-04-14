Корешков: Немкову нужно побеждать досрочно – всё-таки весь мир на нас обозлился

Российский боец Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке Вадима Немкова и Кори Андерсона в финале Гран-при полутяжеловесов на Bellator 277.



«Нужно ли Немкову побеждать досрочно, чтобы снимать все вопросы? Я считаю, что да, конечно. Если бой будет приблизительно равный, в этом судействе, возможно, будет предвзятое отношение не в сторону России. Всё-таки весь мир на нас обозлился. К сожалению, имеем такую ситуацию. В лучшем случае, выиграть досрочно. Либо настолько убедительно, чтобы не к чему было придраться», – сказал Корешков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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