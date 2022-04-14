«Он же полный болван». Стерлинг жёстко раскритиковал судью, который отдал победу Яну

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу судьи Джона Маккарти, который выступал в качестве судьи в его бою с представителем России Петром Яном.

Напомним, Маккарти был единственным из трёх судей, кто отдал победу россиянину.

«Ни в коем случае нельзя судить первый раунд так, как «Большой Глупец» Джон Маккарти. Он понятия не имеет, о чем говорит. Вообще не понимаю, как этот парень мог определять стандарты в ММА – он же полный болван. Его мнение воняет и оно отстой. Он с умным видом несет всякое де***о, чтобы люди думали, будто он что-то понимает. У него же есть школа ММА, думаю, есть и бойцы – почему ни один из них ничего не добился? Чем вообще занимается его школа? Пока что все его достижения заключаются в том, что он пытается судить людей и совершенно ошибается в критериях подсчета очков в бою»



«Если у тебя есть мнение, Джон, это нормально, но это не значит, что ты прав, потому что не руководствуешься критериями, оценивая бой. Так что прошу тебя, будь тише, и позволь большим мальчикам заниматься своими делами на высочайшем уровне – делать то, чего ты никогда не смог достичь. Расслабься, приятель», — сказал Стерлинг на YouTube-канале The Hour MMA.