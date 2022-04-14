Омаргаджиев: Стерлинг удивил вообще всех. Даже Яна
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Боец UFC Гаджи Омаргаджиев поделился мнением об итогах боя Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл в титульном бою раздельным решением судей. После боя Ян не согласился с судейским вердиктом, заявив, что его «обокрали».
«Знаете… Тут спорный первый раунд, второй и третий выиграл Стерлинг, четвёртый-пятый остались за Петром. Конечно, могли бы и Яну отдать победу. Но претендент должен выигрывать убедительно. Наверное, поэтому судьи решили пояс Алджэмейну отдать. Стерлинг удивил вообще всех. Даже Яна удивил, думаю», — рассказал Омаргаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, в первом бою Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации после запрещённого удара.
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