Омаргаджиев: Стерлинг удивил вообще всех. Даже Яна

Боец UFC Гаджи Омаргаджиев поделился мнением об итогах боя Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл в титульном бою раздельным решением судей. После боя Ян не согласился с судейским вердиктом, заявив, что его «обокрали».



«Знаете… Тут спорный первый раунд, второй и третий выиграл Стерлинг, четвёртый-пятый остались за Петром. Конечно, могли бы и Яну отдать победу. Но претендент должен выигрывать убедительно. Наверное, поэтому судьи решили пояс Алджэмейну отдать. Стерлинг удивил вообще всех. Даже Яна удивил, думаю», — рассказал Омаргаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Напомним, в первом бою Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации после запрещённого удара.