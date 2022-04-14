Марлон Мораес объявил о завершении карьеры

Боец UFC в легчайшем весе Марлон Мораес объявил о своём уходе из смешанных единоборств.

«Я хочу поблагодарить всех — Шона Шелби, Дану Уайта и UFC за то, что они дали мне столько возможностей. Хочу поблагодарить свою семью, своих тренеров, своего менеджера, всех, кто был рядом и был частью моей карьеры. Хочу сказать спасибо Марку Генри, Рикардо Алмейде, Фрэнки Эдгару, Андерсону Франке и Хантеру Кэмпбеллу.

Я всё равно буду в спорте, помогая молодым парням и своим друзьям», — приводит слова Мораеса MMA Fighting.

В своих последних пяти выступлениях в UFC Мораес показал результат 1-4, одержав победу над Жозе Альдо и потерпев поражения от Кори Сэндхагена, Роба Фонта, Мераба Двалишвили и Сонга Ядонга.

Всего на его счету 34 боя, в которых он одержал 23 победы и потерпел 10 поражений. Также он однажды завершил поединок ничейным результатом.