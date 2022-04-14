Мухаммад: люди считали Чимаева роботом или персонажем Marvel

Американский боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории, дал комментарий по поводу шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Он всегда был крутым бойцом для меня, поэтому я и хотел этого боя. Я думаю, что он всё ещё великолепный боец. Он не проигрывал и всё ещё очень молод. Люди считают его роботом или персонажем Marvel, которому достаточно дотронуться до тебя, чтобы ты упал.
Они поставили его на такую высоту, что теперь, когда он не с такой уж лёгкостью победил второго номера в рейтинге, его начали считать отстоем. Ребят, он всё ещё отличный парень, который может побить всех в дивизионе, кроме меня.
В третьем раунде они с Гилбертом оба устали, но дрались от души, поэтому было бы интересно посмотреть, что бы произошло ещё через два раунда», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.
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