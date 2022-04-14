Эксперт объяснил, что изображено на футболке Вадима Немкова

Автор и ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев объяснил, что за символ изображён на футболке чемпиона Bellator Вадима Немкова.

«На фотографии изображён Голгофский крест. Крест, на котором был распят Иисус Христос, его схематичное изображение, принятое в православии. Это (футболка. – Прим. «Чемпионата») говорит о том, что человек исповедует православие, для него крест – это святыня. Голгофский крест – это просто изображение, там написано «Иисус Христос», «Ника», «Победа». И дальше обозначения – копьё и губка. Внизу – голова Адама. Этот крест, Голгофа, находится на могиле Адама, первого человека.



Сочетается ли деятельность бойца смешанных единоборств с религией? Почему нет, вопрос в том, как человек себя ведёт. Может любым родом деятельности заниматься честно, полезно и хорошо, а может – подло и некрасиво», – сказал Афанасьев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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