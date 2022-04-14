Скотт Кокер заявил о готовности провести совместный турнир Bellator и UFC

Президент Bellator Скотт Кокер заявил о готовности провести совместный турнир с промоушеном UFC.
«Всё зависит от них. Но если они захотят, то мы только рады. В Bellator очень грозный состав. Не стоит его недооценивать, наши парни — настоящие убийцы. Так что, если они захотят, мы это сделаем. Но, как я уже говорил, это не было их бизнес-моделью», — приводит слова Скотта Кокера Bloody Elbow.
В настоящий момент в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий лидирует обладатель чемпионского пояса в полутяжёлом весе Камару Усман. В объединённом рейтинге Bellator лидирует полулегковес Эй Джей Макки.
Ранее UFC сотрудничал с различными промоушенами, включая ONE Championship, в рамках сделки с которым лиги обменялись бойцами — UFC обменял Деметриуса Джонсона на Бена Аскрена.
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