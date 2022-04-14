Андерсон перевесил Немкова перед Bellator 277

В Сан-Хосе (США) состоялась официальная процедура взвешивания перед турниром Bellator 277, в соглавном событии которого встретятся россиянин Вадим Немков и американец Кори Андерсон. Этот бой станет финальным в Гран-при Bellator.
По итогам взвешивания Вадим Немков оказался легче Андерсона. Немков показал на весах 92,71 кг, а Андерсон — 92,98 кг.
В главном событии турнира американский боец Эй-Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, его соперником станет бразилец Патрисио Фрейре. По итогам взвешивания Эй-Джей Макки показал на весах 65,49 кг, а его соперник Фрейре — 65,58 кг.
В рамках предварительного карда туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов встретится с Рафаэлем Карвальо. По итогам взвешивания Ягшимурадов оказался легче Карвальо — 93,16 кг против 93,44 кг.
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