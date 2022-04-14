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«Током стукнуло, очень давно ещё». Пётр Ян ответил Сергею Харитонову

«Током стукнуло, очень давно ещё». Пётр Ян ответил Сергею Харитонову
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Российский боец UFC Пётр Ян ответил на критику со стороны соотечественника Сергея Харитонова. Ранее Харитонов заявил, что Ян проиграл в поединке с Алджэмейном Стерлингом «по делу».

«Током стукнуло, очень давно ещё», — написал в своих социальных сетях Пётр Ян, прикрепив видеозапись с боя Сергея Харитонова и Малика Скотта. После того поединка Харитонов объяснил свой нокдаун во втором раунде попаднием Скотта в руку, после чего Харитонова «будто шибануло током».

Поединок Стерлинга и Яна проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, одержав победу раздельным судейским решением. Двое из троих судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

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