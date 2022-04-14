Конор Макгрегор провёл первый спарринг после перелома ноги

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил в своих социальных сетях, что провёл первый спарринг после травмы ноги, полученной в июле 2021 года.



«Мой первый спарринг», — подписал фотографии Конор Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.



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