Конор Макгрегор провёл первый спарринг после перелома ноги

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил в своих социальных сетях, что провёл первый спарринг после травмы ноги, полученной в июле 2021 года.
«Мой первый спарринг», — подписал фотографии Конор Макгрегор.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.
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