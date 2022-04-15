«Сегодня сорвался». Хабиб Нурмагомедов показал свой рацион

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своих социальных сетях, показав свой рацион.



«Сегодня сорвался», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба единственным после того, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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