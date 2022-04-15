Экс-чемпион UFC баллотируется на пост губернатора Гавайев
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Би-Джей Пенн намекнул на решение выставить свою кандидатуру на пост губернатора Гавайев. Соответствующий пост появился в его социальных сетях.
«Губернатор Пенн принесёт на Гавайи первую футбольную команду НФЛ и три боя UFC в году», — написал Пенн.
Би-Джей Пенн, которому сейчас 43 года, дебютировал в UFC в 2006 году. Последняя его победа датирована 2010 годом, когда он нокаутировал Мэтта Хьюза на турнире UFC 123. Ранее президент UFC Дана Уайт не раз выражал благодарность Пенну за его вклад в повышения интереса к смешанным единоборствам.
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