Экс-чемпион UFC баллотируется на пост губернатора Гавайев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Би-Джей Пенн намекнул на решение выставить свою кандидатуру на пост губернатора Гавайев. Соответствующий пост появился в его социальных сетях.



«Губернатор Пенн принесёт на Гавайи первую футбольную команду НФЛ и три боя UFC в году», — написал Пенн.



Би-Джей Пенн, которому сейчас 43 года, дебютировал в UFC в 2006 году. Последняя его победа датирована 2010 годом, когда он нокаутировал Мэтта Хьюза на турнире UFC 123. Ранее президент UFC Дана Уайт не раз выражал благодарность Пенну за его вклад в повышения интереса к смешанным единоборствам.



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