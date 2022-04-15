Евлоев обратился к Яну после его поражения в бою со Стерлингом

Российский боец UFC Мовсар Евлоев поддержал соотечественника Петра Яна после его поражения в поединке с представителем США Алджэмейном Стерлингом.
«Скоро заберёшь своё», — написал Евлоев в комментариях к одному из постов Яна в его социальных сетях.
Стерлинг и Ян встречались в поединке-реванше на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминировавший на протяжении большей части боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.
Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:
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