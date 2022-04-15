Бой Шевченко и Кейси перенесён из-за травмы Антонины. Названа новая дата

Боец UFC Антонина Шевченко, старшая сестра Валентины Шевченко, получила травму колена, которая не позволит ей выступить в запланированном на 30 апреля поединке с американкой Кортни Кейси. Об этом рассказала Антонина, разместил соответствующий пост на своей официальной странице в «Твиттере».
«К сожалению, нам пришлось перенести мой бой, который должен был состояться 30 апреля. Я очень усердно тренировалась и чувствовала себя прекрасно! Но на прошлой неделе во время тренировки я повредила колено. К счастью, операция не понадобилась, а благодаря физиотерапии оно скоро вернётся в форму», — написала Шевченко.
В последнем бою, который проходил в ночь на 3 октября, в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Вегас 38, Шевченко встречалась с представительницей Австралии Кейси О'Нилл. Бой закончился победой австралийки во втором раунде техническим нокаутом.
Антонина Шевченко проиграла Кейси О'Нилл на турнире UFC:
Что касается Кейси, то она на UFC Вегас 42 сражалась с грузинской спортсменкой Лианой Джоджуа. Их бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.
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