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Немков показал физическую форму перед боем с американцем Андерсоном. Фото

Немков показал физическую форму перед боем с американцем Андерсоном. Фото
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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков разместил новый пост в своих социальных сетях, показав физическую форму перед поединком с американцем Кори Андерсоном.

Фото: Из личного архива Вадима Немкова

Титульный поединок между Немковым и Андерсоном состоится на турнире Bellator 277, который пройдёт в ночь с 15 на 16 апреля по московскому времени. По итогам взвешивания Вадим показал на весах 92,71 кг. Вес Андерсона составил 92,98 кг.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:

В главном событии спортивного шоу, напомним, американский боец Эй-Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, его соперником станет бразилец Патрисио Фрейре.

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