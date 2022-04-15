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Дамир Исмагулов узнал имя следующего соперника

Дамир Исмагулов узнал имя следующего соперника
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Российско-казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов проведёт поединок с представителем Грузии Гурамом Кутателадзе. Бой состоится 19 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Об этом информирует издание MMA Fighting, ссылаясь на свои источники.

Исмагулов провёл в UFC четыре поединка, не потерпев в них ни одного поражения. В последнем бою, состоявшемся в мае прошлого года, Дамир одолел представителя Бразилии Рафаэля Алвеса единогласным решением судей.

Исмагулов единогласным решением судей одержал победу над Алвесом:

На счету Кутателадзе один поединок в UFC, который он выиграл раздельным решением — в октябре 2020 года повержен был поляк Матеуш Гамрот.

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