Судья Маккарти отреагировал на оскорбления от Стерлинга после его позиции по бою с Яном

Авторитетный судья Джон Маккарти ответил на жёсткие слова американского бойца UFC Алджэмейна Стерлинга в свой адрес. Ранее Маккарти выразил мнение, что россиянин Пётр Ян выиграл первый раунд в бою со Стерлингом, чем вызвал жёсткую реакцию со стороны Алджэмейна.



«Он понятия не имеет, о чём говорит. Вообще не понимаю, как этот парень мог определять стандарты в ММА – он же полный болван. Его мнение воняет, и оно — отстой. Он с умным видом несёт всякое де***о», — говорил, в частности, Стерлинг.



«Я вижу, что сказанное мной, причиняет тебе большое беспокойство, Алджэмейн. Тот факт, что у меня иное мнение по поводу одного раунда, никоим образом не должен повлиять на твою жизнь. Я ведь также сказал, что ты провёл отличный бой. Ты это действительно сделал, поздравляю. А твои слова… Чемпионы должны быть выше всего этого», — написал Маккарти в своём «твиттере».

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга: