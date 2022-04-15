Сидельников: вряд ли российские промоушены договорятся с Фёдором о прощальном бое

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился мыслями о прощальном поединке прославленного бойца Фёдора Емельяненко.
«Вряд ли кто-то из российских промоушенов договорится с Фёдором. Тяжело представить, потому что если у Фёдора контракт кончится с Bellator, то многие зарубежные организации захотят провести этот матч прощальный. В России маловероятно, моё мнение. Идеальное место для завершения карьеры? Япония. Это было бы прямо суперздорово. Там японская публика, она чувствует совершенно по-другому. И Фёдору удобно в Японии», – сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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