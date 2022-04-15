Экс-боец PFL Михаил Мохнаткин бросил вызов Ивану Штыркову

Бывший боец PFL Михаил Мохнаткин бросил вызов соотечественнику, самбисту и бойцу смешанных единоборств Ивану Штыркову. Михаил выступил с предложением провести бой по правилам бокса.



«Недавно прочитал интервью Ивана Штыркова о том, что он хочет провести дебют в профессиональном боксе. Я готов поддержать его в этом вопросе. Так как в ближайшее время мой первоначальный оппонент Вагаб Вагабов немножечко занят, у него большая очередь. Поэтому готов разделить ринг с Ваней Штырковым и уверен, что у нас бы вышло очень интересное противостояние», — приводит слова Мохнаткина Allboxing.



Напомним, вчера, 14 апреля, экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о планах организовать для Штыркова бой по правилам бокса, который может состояться уже через месяц.

Тренировка Петра Яна и Ивана Штыркова: