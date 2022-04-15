«Их бой пройдёт до конца». Рамазан Эмеев о поединке Немков — Андерсон

Российский боец UFC в полусреднем весе Рамазан Эмеев поделился мыслями о характере предстоящего поединка соотечественника Вадима Немкова с американцем Кори Андерсоном, который состоится в ночь с 15 на 16 апреля мск на турнире Bellator 277.
«На кону стоит один миллион долларов. Скорее всего, их бой пройдёт до конца, хотя оба бойца являются панчерами и часто заканчивают бои досрочно. Здесь играют роль большие деньги. Но бойцы однозначно будут стремиться финишировать досрочно. При этом не стоит забывать, что соперник Вадима — крепкий парень. Если Немков будет в хорошей форме, у него будут все шансы выиграть бой единогласным решением.
Что касается судейства, то тут нужно понимать, что ты выступаешь в другой стране. Всякое может быть, никто от этого не застрахован», — рассказал Эмеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
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