Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Майка Тайсона. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством легендарного американского боксёра Майка Тайсона. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях Сехудо.



«Под бдительным оком дяди Майка я не могу пропустить», — написал Генри.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Майка Тайсона:

35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), является трёхкратным Панамериканским чемпионом. Ранее Генри сообщил о возможном возобновлении карьеры.



На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.