Марина Мороз подписала новый контракт с UFC

Украинский боец смешанных единоборств Марина Мороз, выступающая в минимальном весе UFC, сообщила, что подписала новый контракт с организацией.



«Рада сообщить, что я подписала новый контракт с лучшей организацией в мире! Спасибо UFC и моей команде за помощь, с нетерпением жду возвращения в октагон!» — написала спортсменка в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Марины Мороз

Марина Мороз последний поединок провела на турнире UFC 272, который прошёл 6 марта. Её соперницей была казахстанская спортсменка Мария Агапова.



Ранее Мороз выходила в октагон в марте 2020 года на турнире UFC Fight Night 170, где выиграла у Майры Буэно Силвы единогласным решением судей. После этого спортсменка снялась с четырёх поединков подряд. Всего на счету Мороз 11 побед и три поражения.