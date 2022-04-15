Хирн подтвердил, что реванш Усика и Джошуа может пройти 23 июля

Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может состояться 23 июля.
«23 июля в Саудовской Аравии — один из наших вариантов. Также у нас есть опции на Ближнем Востоке, в Лондоне и Лас-Вегасе. Сейчас мы работаем над разными контрактами, общаемся с командой Усика, у которой есть веское слово по поводу места проведения боя. Думаю, в течение пары недель мы сделаем анонс. Конечно, у нас уже есть договорённость о поединке, он состоится на 100 процентов», – приводит слова Хирна Pro Boxing Fans.
Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти в конце июня, в частности 25 июня.
Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
- 15 апреля 2022
-
20:02
-
18:51
-
17:35
-
16:54
-
16:38
-
15:50
-
15:03
-
14:42
-
14:07
-
13:51
-
13:17
-
13:07
-
12:22
-
11:39
-
10:52
-
10:13
-
09:26
-
09:18
-
00:55
-
00:11
- 14 апреля 2022
-
22:33
-
22:01
-
20:36
-
19:49
-
18:45
-
17:27
-
16:14
-
15:28
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
13:48
-
13:15
-
12:45
-
12:20