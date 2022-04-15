Хирн подтвердил, что реванш Усика и Джошуа может пройти 23 июля

Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может состояться 23 июля.



«23 июля в Саудовской Аравии — один из наших вариантов. Также у нас есть опции на Ближнем Востоке, в Лондоне и Лас-Вегасе. Сейчас мы работаем над разными контрактами, общаемся с командой Усика, у которой есть веское слово по поводу места проведения боя. Думаю, в течение пары недель мы сделаем анонс. Конечно, у нас уже есть договорённость о поединке, он состоится на 100 процентов», – приводит слова Хирна Pro Boxing Fans.



Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти в конце июня, в частности 25 июня.



Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.