В Госдуме оценили решение Bellator не называть Вадима Немкова русским

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Bellator отказаться от представления Вадима Немкова как российского спортсмена.



«До конца декабря у нас существуют определённые ограничения с использованием флага и гимна. Но это касается крупных спортивных мероприятий. Турниры Bellator не имеют никакого отношения к этому. Очень странное поведение организаторов. Они приглашают нашего бойца и знают, какую страну он представляет. В таком случае очень странно, что не будет использоваться наш флаг. Не знаю, какой логикой они пользуются. Вероятнее всего, у них есть определённые обязательства при трансляции и при спонсорских контрактах, которые существуют сейчас у этого турнира», — приводит слова Свищёва «Спорт-экспресс».



Напомним, в анонсе боя с Кори Андерсоном нет упоминания о национальности Немкова. Ранее Bellator отказал в трансляции турнира Bellator 277 в России.