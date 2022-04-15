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В Госдуме оценили решение Bellator не называть Вадима Немкова русским

В Госдуме оценили решение Bellator не называть Вадима Немкова русским
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Bellator отказаться от представления Вадима Немкова как российского спортсмена.

«До конца декабря у нас существуют определённые ограничения с использованием флага и гимна. Но это касается крупных спортивных мероприятий. Турниры Bellator не имеют никакого отношения к этому. Очень странное поведение организаторов. Они приглашают нашего бойца и знают, какую страну он представляет. В таком случае очень странно, что не будет использоваться наш флаг. Не знаю, какой логикой они пользуются. Вероятнее всего, у них есть определённые обязательства при трансляции и при спонсорских контрактах, которые существуют сейчас у этого турнира», — приводит слова Свищёва «Спорт-экспресс».

Напомним, в анонсе боя с Кори Андерсоном нет упоминания о национальности Немкова. Ранее Bellator отказал в трансляции турнира Bellator 277 в России.

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