Хрюнов назвал дату проведения переговоров по бою Дацик — Емельяненко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов назвал дату, когда пройдут переговоры между сторонами Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко для обсуждения поединка.
«Мы собираемся в воскресенье встретиться для обсуждения боя Дацик – Емельяненко на РЕН ТВ», — приводит слова Владимира Хрюнова Metaratings.
Ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с Александром.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.
Ранее Емельяненко показал постер, посвящённый возможному поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.
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