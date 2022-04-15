Хрюнов назвал дату проведения переговоров по бою Дацик — Емельяненко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов назвал дату, когда пройдут переговоры между сторонами Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко для обсуждения поединка.



«Мы собираемся в воскресенье встретиться для обсуждения боя Дацик – Емельяненко на РЕН ТВ», — приводит слова Владимира Хрюнова Metaratings.



Ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с Александром.



В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.

Ранее Емельяненко показал постер, посвящённый возможному поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.