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Хрюнов назвал дату проведения переговоров по бою Дацик — Емельяненко

Хрюнов назвал дату проведения переговоров по бою Дацик — Емельяненко
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов назвал дату, когда пройдут переговоры между сторонами Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко для обсуждения поединка.

«Мы собираемся в воскресенье встретиться для обсуждения боя Дацик – Емельяненко на РЕН ТВ», — приводит слова Владимира Хрюнова Metaratings.

Ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с Александром.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.

Ранее Емельяненко показал постер, посвящённый возможному поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.

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