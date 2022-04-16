Взвешивание UFC Вегас 51: Люке перевесил Мухаммада

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 51. В главном событии турнира встретятся бразильский боец смешанных единоборств Висенте Люке и американец Белал Мухаммад. По итогам взвешивания Люке оказался чуть тяжелее Мухаммада — Висенте показал на весах 77,56 кг, Мухаммад — 77,34 кг.
Результаты взвешивания UFC Вегас 51:
Основной кард
Висенте Люке (77,56 кг) — Белал Мухаммад (77,34 кг)
Кайо Борральо (84,37 кг) — Гаджи Омаргаджиев (84,37 кг)
Мигель Баеза (77,56 кг) — Андре Фиальо (77,56 кг)
Майра Буэно Силва (61,69 кг) — Ву Янань (61,69 кг)
Ти-Джей Ларами (66 кг) — Пэт Сабатини (66,22 кг)
Мунир Лаззез (77,56 кг) — Анж Луса (77,56 кг)
Предварительный кард
Девин Кларк (101,15 кг) — Уилльям Найт (113,85 кг)
Пэнни Кианзад (61,69 кг) — Лина Ленсберг (61,46 кг)
Брэндон Дженкинс (70,53 кг) — Драккар Клозе (70,76 кг)
Рафа Гарсия (70,31 кг) — Джесси Ронсон (70,53 кг)
Крис Барнетт (119,52 кг) — Мартин Будай (119,98 кг)
Джордан Ливитт (70,53 кг) — Трей Огден (70,76 кг)
Сэм Хьюз (52,39 кг) — Истела Нунес (51,71 кг)
Хейли Алатенг (61,46 кг) — Кевин Крум (61,69 кг)
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