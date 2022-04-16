Бой между Немковым и Андерсоном признан несостоявшимся из-за нарушения правил американцем

В ночь на 16 апреля мск на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит турнир Bellator 277. В рамках основного карда представитель России Вадим Немков встретился с американцем Кори Андерсоном.



Бой был приостановлен досрочно после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.



В главном бою вечера американец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе с бразильцем Патрисио Фрейре.



Основной кард турнира Bellator 277



Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре

Вадим Немков — Кори Андерсон

Аарон Пико — Адли Эдвардс

Тимоти Джонсон — Линтон Васселл

Напомним, ранее Bellator отказал в трансляции турнира Bellator 277 в России.