Андерсон — об остановке боя с Немковым: если б не те три секунды, я стал бы чемпионом

Американский боец смешанных единоборств Кори Андерсон прокомментировал исход поединка с россиянином Вадимом Немковым на турнире Bellator 277. Бой был приостановлен досрочно после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.



«Я разочарован таким исходом, потому что я разбил его. После такого вы не можете сказать, что я не выигрывал бой. Но получилось, как получилось. Я доминировал над ним. Он не смог совладать с моей борьбой. Если бы четвёртый раунд состоялся, там бы всё и закончилось.



Тренеры в углу говорили мне взвинчивать темп. По такому сценарию в четвёртом раунде я бы сделал ещё один тейкдаун и закончил бы бой. Но что в этом хорошего? Я сберёг своё здоровье. Когда я ударил его головой, рефери говорил: «Давай, давай, продолжай». Я ему отвечаю, что совершил удар головой. Поэтому бой остановили за три секунды до конца раунда. Хочу заявить, что, если бы не те три секунды, я стал бы чемпионом», — сказал Андерсон на пресс-конференции после боя.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: