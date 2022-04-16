Результаты турнира MMA Серия-50: Grand Arena

Состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-50: Grand Arena. В главном поединке соревнований встречались россиянин Яков Екимов (12-0) и дебютирующий в промоушене боец из Египта Махмуд Мандо (7-2). Екимов нокаутировал соперника в первом раунде и защитил серебряный пояс Победителя ММА Серии.
Предлагаем вам ознакомиться со всеми результатами соревнований.
Прелимы:
1. Акбаржон Исломбоев (Узбекистан) победил Анвара Магомаева (Россия) удушающим приёмом в 1-м раунде (1:39).
2. Аскар Курбанов (Россия) победил Чэна Чуна (Китай) КО в 1-м раунде (2:24).
3. Кирилл Белоглазов (Россия) победил Комолдина Солижонова (Россия) во 2-м раунде (2:03) — отказ соперника продолжить бой.
4. Бекзод Рахмоналиев (Узбекистан) победил Ибрагима Хошимова (Кыргызстан) ТКО в 3-м раунде (1:54).
5. Элдияр Калыбеков (Кыргызстан) победил Отари Ковзиридзе (Грузия) единогласным решением судей.
Основной кард:
6. Али Машрапов (Кыргызстан) победил Шохрухбека Абдувалийева (Россия) ТКО в 1-м раунде (4:18).
7. Владлена Петрова (Россия) победила Светлану Кириллову (Россия) ТКО в 1-м раунде (4:13).
8. Илья Варварский (Россия) победил Амрали Сайдошурова (Таджикистан) ТКО в 1-м раунде (4:55).
9. Бахтовар Юнусов (Таджикистан) победил Рыскелди Садыка Уулу (Кыргызстан) удушающим приёмом во 2-м раунде (1:45).
10. Полуфинал Гран-при в полусреднем весе 77 кг: Максим Викторов (Россия) победил Ислама Камолдинова (Узбекистан) единогласным решением судей.
11. Полуфинал Гран-при в тяжёлом весе 105 кг: Димитрий Андрюшко (Россия) победил Дениса Архиреева (Россия) удушающим приёмом во 2-м раунде (2:43).
Супер поединки:
12. Заур Гаджибабаев (Азербайджан) победил Дастана Элдиярбека (Кыргызстан) ТКО в 1-м раунде (2:26).
13. Александр Подмарёв (Россия) победил Амина Нури (Иран) единогласным решением судей и завоевал бронзовый пояс Победителя ММА Серии.
14. Сергей Бобрышев (Россия) победил Турсунбека Асылгазиева (Кыргызстан) единогласным решением судей и завоевал бронзовый пояс Победителя ММА Серии.
15. Яков Екимов (Россия) победил Махмуда Мандо (Египет) КО в 1-м раунде (1:08) и защитил серебряный пояс Победителя ММА Серии.
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