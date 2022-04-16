Спарринг-партнёр Немкова: надо будет приглашать ребят из Дагестана, похожих на Андерсона

Кирилл Сидельников, друг и спарринг-партнёр чемпиона Bellator Вадима Немкова, рассказал о выводах после поединка Вадима с американцем Кори Андерсоном.
«Возможно, надо будет кого-то приглашать. Не обязательно ехать в Дагестан. Можно пригласить из Дагестана к нам ребят. Мы сейчас посмотрели бой, поняли как команда, какие аспекты Вадиму надо улучшить. Возможно, надо будет приглашать на подготовку таких людей, кто хорошо контролирует, похожих на Кори Андерсона», – сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277 и был признан несостоявшимся — американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:
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