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Вячеслав Дацик нокаутировал бразильского кикбоксёра

Вячеслав Дацик нокаутировал бразильского кикбоксёра
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик одержал победу техническим нокаутом в поединке с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде. Соперники боксировали в ретроперчатках.

В общей сложности бой, рассчитанный на шесть раундов, продлился всего 40 секунд. Во втором полуфинале, дата которого ещё не установлена, встретятся россияне Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов.

Ранее известный российский промоутер Владимир Хрюнов назвал дату, когда пройдут переговоры между сторонами Дацика и Александра Емельяненко для обсуждения поединка.

Дацик ответил на вызов Кокляева:

Пушка Дацика в полном порядке! Рыжий Тарзан снёс бразильского наглеца за полторы минуты Пушка Дацика в полном порядке! Рыжий Тарзан снёс бразильского наглеца за полторы минуты
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