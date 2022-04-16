Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Скотт Кокер рассказал, в какие сроки планирует провести реванш между Немковым и Андерсоном

Скотт Кокер рассказал, в какие сроки планирует провести реванш между Немковым и Андерсоном
Комментарии

Президент Bellator Скотт Кокер назвал примерные сроки реванша между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

«Жаль, что бой закончился таким образом. Сначала я не осознал, что рассечение у Вадима было настолько глубоким, аж до кости. Когда бой прервали, я спрашивал: «Что произошло? Осталось всего лишь 3-4 секунды до конца». Мне ответили, что они не смогут довести бой до конца, слишком серьёзный урон нанесён.

Есть правило, что для судейского решения нужно провести хотя бы три полных раунда. А пока что у нас нет победителя турнира. Мы надеемся организовать реванш в течение следующих 3-4 месяцев, когда оба бойца восстановятся, проведут сборы и будут готовы биться. Предварительно конец лета», — рассказал Кокер на пресс-конференции после боя.

«Вадим морально тяжело подошёл к этому бою». Друг Немкова — о схватке с Андерсоном «Вадим морально тяжело подошёл к этому бою». Друг Немкова — о схватке с Андерсоном

Напомним, бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277 и был признан несостоявшимся — американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой Немкова, нанеся ему рассечение левой брови.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022