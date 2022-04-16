«Готов его ещё шесть раундов месить». Дацик — о победе в бою с Кавалари
Поделиться
Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал победу, одержанную в поединке с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари.
«Хотелось бы ещё побольше помесить, я готов его ещё шесть раундов колбасить и месить», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.
Дацик и Кавалари сражались в полуфинале Гран-при тяжеловесов в рамках вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде по истечении 40 секунд. Бой проходил в ретроперчатках и рассчитывался на шесть раундов.
В другом полуфинале, дата которого ещё не определена, сойдутся российские бойцы смешанных единоборств Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов.
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
12:37
-
11:57
-
11:46
-
11:24
-
10:55
-
10:40
-
10:07
-
09:34
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
08:43
-
08:33
-
07:42
-
06:47
-
04:18
-
00:30
- 15 апреля 2022
-
23:39
-
22:59
-
21:49
-
20:56
-
20:02
-
18:51
-
17:35
-
16:54
-
16:38
-
15:50
-
15:03
-
14:42
-
14:07
-
13:51
-
13:17
-
13:07
-
12:22
-
11:39
Партнерский контент