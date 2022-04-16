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«Готов его ещё шесть раундов месить». Дацик — о победе в бою с Кавалари

«Готов его ещё шесть раундов месить». Дацик — о победе в бою с Кавалари
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал победу, одержанную в поединке с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари.

«Хотелось бы ещё побольше помесить, я готов его ещё шесть раундов колбасить и месить», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Дацик и Кавалари сражались в полуфинале Гран-при тяжеловесов в рамках вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде по истечении 40 секунд. Бой проходил в ретроперчатках и рассчитывался на шесть раундов.

В другом полуфинале, дата которого ещё не определена, сойдутся российские бойцы смешанных единоборств Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов.

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