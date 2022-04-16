Фрэнсис Нганну показал, как проходит его реабилитация после операции на колене. Фото
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как проходит его процесс реабилитации после перенесённой операции на колене.
«Медленно, но неуклонно. Процесс реабилитации проходит успешно», — написал Нганну, добавив соответствующее фото.
Нганну повредил крестообразные связки во время подготовки к поединку с представителем Франции Сирилем Ганом.
Ранее Фрэнсис говорил, что больше не намерен проводить поединки по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Позже президент промоушена Дана Уайт выразил уверенность, что стороны всё-таки сумеют договориться.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
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