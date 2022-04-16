Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну показал, как проходит его реабилитация после операции на колене. Фото

Фрэнсис Нганну показал, как проходит его реабилитация после операции на колене. Фото
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как проходит его процесс реабилитации после перенесённой операции на колене.

«Медленно, но неуклонно. Процесс реабилитации проходит успешно», — написал Нганну, добавив соответствующее фото.

Нганну повредил крестообразные связки во время подготовки к поединку с представителем Франции Сирилем Ганом.

Ранее Фрэнсис говорил, что больше не намерен проводить поединки по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Позже президент промоушена Дана Уайт выразил уверенность, что стороны всё-таки сумеют договориться.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:

«Плохой мальчик Нганну обидел Дану». Президент UFC отказался награждать чемпиона «Плохой мальчик Нганну обидел Дану». Президент UFC отказался награждать чемпиона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022