Фрэнсис Нганну показал, как проходит его реабилитация после операции на колене. Фото

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как проходит его процесс реабилитации после перенесённой операции на колене.



«Медленно, но неуклонно. Процесс реабилитации проходит успешно», — написал Нганну, добавив соответствующее фото.

Нганну повредил крестообразные связки во время подготовки к поединку с представителем Франции Сирилем Ганом.



Ранее Фрэнсис говорил, что больше не намерен проводить поединки по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Позже президент промоушена Дана Уайт выразил уверенность, что стороны всё-таки сумеют договориться.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну: