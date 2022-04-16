Стерлинг: я танцевал на Яне ногами, а он ничего не мог поделать

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг высказался о выигранном раздельным решением судей поединке с россиянином Петром Яном, выразив недоумение разговорами некоторых специалистов, считающих, что победу нужно было присуждать Яну.
«Я выиграл чётким решением судей, а теперь кто-то хватается за соломинку, пытаясь сказать, что этот человек победил меня. Это здорово, но меня даже обокрали, по крайней мере, мне можно было бы дать ещё один раунд со счётом 10-8. В лучшем случае Ян мог рассчитывать на ничью. В этом была вся его надежда. Но он никак не мог выиграть этот бой.
В голове не укладывается, как ему можно было бы отдать первый раунд, в ходе которого я целиком его переиграл. Я танцевал на нём своими ногами, а он ничего не мог поделать», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.
Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:
- 16 апреля 2022
-
13:55
-
13:12
-
13:00
-
12:37
-
11:57
-
11:46
-
11:24
-
10:55
-
10:40
-
10:07
-
09:34
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
08:43
-
08:33
-
07:42
-
06:47
-
04:18
-
00:30
- 15 апреля 2022
-
23:39
-
22:59
-
21:49
-
20:56
-
20:02
-
18:51
-
17:35
-
16:54
-
16:38
-
15:50
-
15:03
-
14:42
-
14:07
-
13:51
-
13:17