Стерлинг: я танцевал на Яне ногами, а он ничего не мог поделать

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг высказался о выигранном раздельным решением судей поединке с россиянином Петром Яном, выразив недоумение разговорами некоторых специалистов, считающих, что победу нужно было присуждать Яну.



«Я выиграл чётким решением судей, а теперь кто-то хватается за соломинку, пытаясь сказать, что этот человек победил меня. Это здорово, но меня даже обокрали, по крайней мере, мне можно было бы дать ещё один раунд со счётом 10-8. В лучшем случае Ян мог рассчитывать на ничью. В этом была вся его надежда. Но он никак не мог выиграть этот бой.



В голове не укладывается, как ему можно было бы отдать первый раунд, в ходе которого я целиком его переиграл. Я танцевал на нём своими ногами, а он ничего не мог поделать», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга: