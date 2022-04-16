«Кори подошёл к бою тактически более грамотно». Василевский — о бое Немков — Андерсон

Известный российский боец Вячеслав Василевский поделился мыслями о поединке соотечественника Вадима Немкова с представителем США Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Я не ожидал такого развития событий. Андерсон оказался очень хорош в борьбе, особенно у клетки. Его тактика оказалась более успешной в этом бою. Фёдор говорил держать дистанцию между первым и вторым раундом, чтобы не бороться с ним. Но это не так просто сделать, на самом деле. Скорее всего, у Андерсона была тактика сближаться и переводить. И Вадим ничего не мог противопоставить в клинче. Поэтому именно Андерсон подошёл к этому бою тактически более грамотно», — рассказал Василевский в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Бой Немкова и Андерсона был признан несостоявшимся после нарушения правил со стороны американца: в одном из эпизодов Кори ударил головой Вадима, нанеся ему рассечение левой брови.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: