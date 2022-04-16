«Тот ещё безумец!» Отец Тайсона Фьюри отреагировал на слова сына об уходе из бокса

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, прокомментировал слова сына о возможном завершении его карьеры после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом.



«Чушь собачья! Тайсон — тот ещё безумец! Куда он денется без бокса? Бокс — это его жизнь. Куда он денется без этого спорта? Что он будет делать? Вынесет мусор, выпьет несколько чашечек кофе, отвезёт детей в школу и почитает газету? Ну же. Относитесь к тому, что говорит Тайсон, с капелькой иронии.



Я его отец и знаю, что к чему. Бокс — это его жизнь. Он будет боксировать, когда ему исполнится 40 лет», — сказал Джон в интервью на канале talkSPORT Boxing в YouTube.



Титульный бой между Фьюри и Уайтом должен состояться 23 апреля и пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании: