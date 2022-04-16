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Корешков отреагировал на победу Дацика нокаутом

Корешков отреагировал на победу Дацика нокаутом
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Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков оценил победу, одержанную его соотечественником Вячеславом Дациком в поединке с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Корешков оставил комментарий под постом Дацика в его социальных сетях.

«Всех благодарю за поддержку. Это наша с вами победа и отдельная благодарность моей команде», — поделился впечатлениями Дацик.

«Впечатляющее выступление», — написал Корешков.

Бой Дацика и Кавалари состоялся в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Вячеслав праздновал победу в первом раунде, всего через 40 секунд после его начала. Соперники боксировали в ретроперчатках.

Напомним, во втором полуфинале, дата которого ещё не установлена, встретятся россияне Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов.

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